Sciopero generale di venerdì 17 novembre, ecco chi si fermerà

Treni e mezzi pubblici: gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia

I treni saranno fermi dalle 00:01 alle 20:59 del 17 novembre, con due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per quanto concerne il trasporto pubblico, a seconda del Comune cambieranno le modalità. I mezzi circoleranno normalmente per 6 ore complessive (sono previste due fasce da 3 ore ciascuna) nell'arco della giornata. A Roma stop dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine corsa. Situazione più rosea a Milano: Atm assicura che non ci saranno problemi per chi si sposta con metro, tram e bus. L'ultimo sciopero in città, infatti, è stato venerdì 10 novembre e non c'è dunque un intervallo sufficiente (dieci giorni) tra una mobilitazione e l'altra.