Sciopero generale, Landini: "Precettazione è attacco ai diritti"

"Troveremmo sgradevole se il ministro Salvini pensasse di fare interventi di autorità - ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini -, sarebbe volontà politica di mettere in discussione il diritto di sciopero per difendere i propri diritti". "Ci auguriamo - ha aggiunto - che non si superino i limiti e che prevalga l'intelligenza del governo".

Il diritto di scioperare "E' sotto gli occhi di tutti che se dovessero arrivare a un atto di quel genere sarebbe un attacco diretto non al sindacato, ma al diritto alle persone, dei cittadini di scioperare quando non sono d'accordo", ha detto Landini riferendosi al governo. Replicando poi alle parole di Salvini sul weekend lungo e lo sciopero fissato di venerdì, il leader della Cgil ha detto che lo sciopero "non è una vacanza. La gente perde soldi, è un atto impegnativo, i lavoratori pagano un prezzo, perdono parte del proprio salario". Certe insinuazioni, ha aggiunto, "sono sciocchezze, vuole dire non avere rispetto delle persone, vuol dire non capire cosa significhi essere un lavoratore salariato e vivere del proprio stipendio".

La risposta di Salvini Da parte sua, il ministro dei Trasporti Salvini resta fermo sulle posizioni già spiegate nei giorni scorsi. E di fronte alla conferma della mobilitazione non arretra. "Oggi è l'ultima giornata in cui i sindacati possono rientrare nell'ambito della legge. Se oggi non tornano nel rispetto della legge, io faccio quello che la legge mi consente di fare: invitare a desistere a rispettare le regole. Se così non fosse si può partire entro la mezzanotte con la precettazione", ha detto il vicepremier.