Sciopero 17/11, Lega: "Basta con i capricci di Landini" | Il Garante: "Lo stop dei servizi va ripensato"

E' polemica sullo sciopero proclamato da Cgil e Uil per il 17 novembre per protestare contro la Manovra del governo .

Tgcom24

Lega: "Basta con i capricci di Landini" "Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo - scrive la Lega in una nota -: in vista dello sciopero annunciato per il 17 novembre è incredibile la mancanza di ragionevolezza della Cgil che, come certificato dal Garante, ignora perfino l'Abc delle mobilitazioni, così come chiarito dal ministro Salvini. In nessun caso il settore trasporti potrà essere paralizzato per l'intera giornata".

Il Garante: "Stop da rimodulare" E infatti il Garante chiede di rivedere lo stop dello sciopero generale dei trasporti e di alcuni settori pubblici convocato per venerdì, la prima delle tre manifestazioni contro la politica economica del governo Meloni, che non ha tenuto conto della vicinanza con altre astensioni e del fatto che la protesta in alcuni settori non può superare un determinato numero di ore. Con molta probabilità dovranno quindi essere cambiate le modalità dell'astensione.

La delibera della commissione di Garanzia Sulla protesta, su cui si era centrata anche l'attenzione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è dunque intervenuta con una delibera la commissione di Garanzia nell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, che ha chiesto ai due sindacati di escludere dallo sciopero del 17 novembre i settori del trasporto aereo e dell'igiene ambientale, ma anche di rimodulare, in base alle fasce orarie previste dai singoli settori, quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale e ferroviario. La delibera, che invita in alternativa i sindacati a rimodulare l'astensione, ha rilevato il mancato rispetto di due regole previste per gli scioperi nel pubblico. La prima violazione sulla "rarefazione oggettiva", per la presenza di altri scioperi in giorni vicini della Flai per le società di handling aereo e dei sindacati di base per i vigili del fuoco e l'igiene ambientale. La seconda violazione "durata massima della prima azione di sciopero" che è di 4 ore nel trasporto aereo, nel trasporto pubblico locale, per il settore elicotteristico e in quello della circolazione e sicurezza stradale, o di otto ore in quello ferroviario.

Ministero Trasporti: "No al blocco di 24 ore" Cgil e Uil hanno comunque chiesto un incontro con la commissione, che li ha convocati per lunedì mattina. "Non ci sarà il blocco di 24 ore. Salvini è pronto a intervenire", aveva comunicato il ministero in una nota: "Pur auspicando una soluzione ragionevole, il ministro ribadisce la determinazione affinché vengano limitati al massimo i disagi. Ed è pronto ad assumere tutti i provvedimenti del caso consentiti dalla legge".