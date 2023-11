Sciopero generale del 17 novembre, Landini: "Presenteremo ricorso contro la precettazione"

Landini: "Le piazze saranno piene, governo non ci intimorisce"

"Il governo tenta di non far parlare il Paese del motivo per cui stiamo scioperando ma le cose vengono fuori. Non prendono soldi dove sono, non combattono l'evasione, tagliano su sanità e scuola. Le persone non sono in grado di vivere con dignità. Questo è il quadro. Per questo le piazze saranno piene nei prossimi giorni". Così il leader della Cgil, a margine della presentazione de 'La carovana dei diritti'. E avverte: lo sciopero di domani "non è che l'inizio, non abbiamo intenzione di fermarci, non ci intimoriscono né con le precettazioni né con altri strumenti che intendono mettere in campo".