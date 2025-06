Saldi estivi 2025 al via il 5 luglio, regole e date regione per regione

Confcommercio, intanto, fornisce alcune raccomandazioni ai consumatori: è fondamentale verificare il prezzo iniziale, controllare la trasparenza delle percentuali di sconto applicate e conservare lo scontrino, indispensabile per eventuali cambi o reclami. "I saldi rappresentano ancora oggi un’importante opportunità per i clienti e un passaggio strategico per il commercio al dettaglio", ricorda Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Livorno.