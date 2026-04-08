Ryanair ha ufficialmente interrotto tutti i voli da e per le Azzorre a partire dal 29 marzo, chiudendo completamente la propria operatività nella regione. La decisione riguarda sei rotte fondamentali e avrà un impatto significativo su circa 400mila passeggeri all'anno, che ora dovranno cercare soluzioni alternative per raggiungere una delle destinazioni naturali più apprezzate d'Europa. Alla base della scelta ci sarebbe un forte aumento dei costi operativi. La compagnia accusa ANA Aeroportos de Portugal di aver incrementato le tariffe aeroportuali dopo la pandemia. A questo si aggiungono ulteriori spese, come l’aumento dei costi per il controllo del traffico aereo e l'introduzione di nuove tasse sui passeggeri. Secondo Ryanair, questa combinazione rende le rotte verso le Azzorre economicamente insostenibili.