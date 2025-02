Riformulata la rottamazione quater, nuovo testo nel Milleproroghe: riammissione "limitata" ai decaduti

Cambia la norma sulla riammissione dei "decaduti" dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato tardivamente una rata. Un emendamento riformulato al decreto Milleproroghe riammette alla definizione agevolata solo chi aveva già aderito. Si tratta di una precisazione, con tanto di indicazione delle coperture, presentata come "testo 2" alla precedente modifica che invece prevedeva la riapertura dei termini.