Salvini: "Chissà se un domani tornerò a occuparmi di sicurezza" | Sulla rottamazione delle cartelle: "È una priorità della Lega"

Il ministro dei Trasporti ha parlato anche di rottamazione delle cartelle esattoriali, definendola "una delle priorità della Lega dal punto di vista economico per questo 2025". Per Salvini, il concordato preventivo "non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso, non ha raggiunto milioni di lavoratrici e lavoratori". La priorità dunque diventa "la rottamazione decennale, con 120 rate uguali e stabili nell'arco di 10 anni per chi non è riuscito in passato a pagare tutto quello che avrebbe dovuto o voluto per problemi, avendo dichiarato le tasse".