Meloni: "Salvini al Viminale? Contenti del ministro Piantedosi"

"Spesa al 5%? Capiamo cosa vuole Trump - Su Trump e sull'ipotesi di innalzare al 5% del Pil il contributo dei paesi alla Nato "non dobbiamo seguire i rumors" e "aspetterei di capire esattamente quale sia la vera volontà del nuovo presidente degli Stati Uniti". Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Ho sentito per esempio l'ultima cosa che ha detto sull'Ucraina, e cioè che stiamo lavorando per la pace ma non possiamo avere la pace abbandonando l'Ucraina, che è all'incirca quello che io ho detto per anni", ha osservato Meloni, aggiungendo che in ogni caso sul contributo alla Nato "dobbiamo fare di più", ma "molto dipende dagli strumenti che riusciremo a mettere sul tavolo".