Meloni: "Massima solidarietà alla Germania, garantire la sicurezza"

Un attentato come quello di Magdeburgo "non è la prima volta che accade sotto Natale. Non posso non partire dal dare la mia massima solidarietà all'intero popolo tedesco". Così Giorgia Meloni al suo arrivo al vertice Nord-Sud di Saariselka nella Lapponia finlandese. "E' un tema col quale ci confrontiamo da anni - ha quindi proseguito il presidente del Consiglio -. Dobbiamo essere attenti a come gestiamo le nostre politiche, anche per come riusciamo a garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi, anche questa è una materia che riguarda la questione della sicurezza".