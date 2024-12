Meloni: "I fatti dimostrano che in Ue l'Italia non è isolata"

Parlando alla Camera in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha detto che "nonostante vi sia ancora chi, noncurante della realtà, continua a ripetere il mantra del presunto isolamento internazionale dell'Italia, i fatti dimostrano l'esatto contrario". Il premier ha sottolineato come il nostro Paese sia "centrale in numerose dinamiche". Riferendosi al Consiglio ha voluto rimarcare come sia il primo "dopo l'insediamento dei commissari, mi sento di poter dire con orgoglio missione compiuta. Fitto è un politico di valore stimato in Italia e in Europa - ha proseguito - e possiamo riconoscere come il ruolo sia adeguato al peso della nostra nazione in Europa".