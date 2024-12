Meloni ad Atreju: "La maggioranza è compatta e stabile, ciò è elemento di grande discontinuità e forza | Creato un milione di posti di lavoro, Berlusconi sarebbe fiero"

"Ci deridono perché in Manovra le pensioni minime aumentano solo di pochi euro. È vero. Ma ci sono difficoltà perché per anni le risorse sono state buttate dalla finestra. Non dicono che quando erano al governo loro le pensioni minime sono aumentate di 23 euro in 8 anni. Con questo governo sono aumentate di 91 euro in due anni e questo importo arriverà a 100 euro e lo supererà per i pensionati in maggiore difficoltà. Forse non abbiamo fatto abbastanza ma certo fatto abbiamo meglio di loro".