L'argentino Milei incontra il premier Meloni e riceve la cittadinanza italiana: è polemica

Sul conto delle polemiche con il governo, il segretario di +Europa Riccardo Magi ci mette anche la questione dei figli di stranieri nati in Italia a cui viene però negato il diritto di cittadinanza attraverso il principio dello ius soli. "Oggi grande festa a palazzo Chigi con il presidente argentino Milei che riceve la cittadinanza italiana grazie ai suoi nonni partiti 100 anni fa dall'Italia per l'Argentina. Per il presidente Meloni va tutto bene, ma per le centinaia di migliaia e i milioni di italiani senza cittadinanza che sono nati in Italia, che sono cresciuti nel nostro Paese, che hanno studiato qui, che lavorano qui, che pagano le tasse qui, a differenza del presidente Milei, avere la cittadinanza italiana, pur essendo davvero italiani non come Milei, resterà un calvario".