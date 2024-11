Meloni vola in Argentina, accolta da Milei e dalla sorella Karina alla Casa Rosada

Giorgia Meloni è volata in Argentina per un bilaterale col presidente Javier Milei. Giunta alla Casa Rosada, sede del governo argentino, la premier è stata accolta con abbracci e sorrisi dalla sorella di Milei, Karina, segretario generale della presidenza. I due leader sono poi passati nel Salon Blanco per la foto ufficiale di rito e quindi sul balcone che affaccia su Plaza de Mayo, dal quale hanno risposto con calore agli applausi provenienti dalla folla.