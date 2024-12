Argentina, Javier Milei alla nazione: "La recessione è finita"

Durante il discorso, Milei ha rivendicato una serie di "successi" ottenuti dalla sua amministrazione: primo fra tutti la riduzione dell'inflazione, passata al 193 per cento annuo a ottobre, molto inferiore al 211,4 per cento registrato a dicembre 2023, e con il 2,7% su base mensile. L'Argentina ha intrapreso "la più grande manovra dell'umanità e ha messo un freno all'inflazione monetaria fino a portarla a zero": l'inflazione galoppante, ha promesso Milei, presto sarà "solo un brutto ricordo". Il presidente ha evidenziato anche che l'Argentina non ha più un disavanzo, ma "un surplus fiscale sostenuto, esente da default, per la prima volta negli ultimi 123 anni".