Fisco, una "montagna" di tasse non riscosse: 1.275 miliardi di euro

Secondo la relazione finale dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nei primi 11 mesi del 2024 la rottamazione ha permesso di incassare 4,6 miliardi di euro. Che salgono a 31,6 miliardi in cassa negli ultimi otto anni. Anche per questo il cantiere delle rottamazioni è destinato a riaprirsi soprattutto dopo la richiesta già formalizzata dalla Lega in sede di manovra. L'emendamento relativo fu ritirato e non era visto di buon occhio dal viceministro Leo che però, in quei giorni, era alle prese con il risultato non esaltante del concordato biennale per gli autonomi. Proprio questo risultato aveva spinto la Lega a puntare su una nuova riapertura della rottamazione. La quinta versione del provvedimento. E ora non è escluso che la proposta della Lega possa appunto tornare sotto forma di emendamento al decreto Milleproroghe.