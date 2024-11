Il governo riapre i termini per il concordato preventivo

Le maglie del concordato si allargano però intanto anche su altri fronti, grazie a due emendamenti presentati dai relatori al decreto fiscale. Potranno aderire al patto con il fisco anche le società che hanno subito una modifica dell'assetto proprietario, ma che ha lasciato invariati o ha ridotto il numero di soci. Inoltre, si amplia la platea degli ammessi al ravvedimento: per "evitare penalizzazioni", vengono riammessi coloro che abbiano "dichiarato una causa di esclusione degli Isa correlata a due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati". Per queste categorie, tuttavia, non essendoci le condizioni di "oggettiva difficoltà sussistenti per i soggetti interessati da cause di esclusione Covid-19 o di non normale svolgimento dell'attività", non si applica la riduzione del 30% dell'imposta sostitutiva su Irpef e Irap da versare per il ravvedimento".