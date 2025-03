Rischio acconti Irpef "gonfiati", il governo autorizza calcolo con nuove aliquote

Il Mef ha riferito che sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni Caf "in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti, obbligati a versare l'acconto Irpef per l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto". Secondo i Centri di assistenza fiscale, si tratta di un'incongruenza legata a un decreto legislativo del 2023. La norma prevede la riduzione dal 25% al 23% dell'aliquota Irpef per i redditi da 15mila a 28mila euro e l'innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, e stabilisce che il maggiore carico fiscale non si applica per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025. Anni per i quali, appunto, "si deve considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023". Le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d'imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025.