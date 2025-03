Giorgetti: "Il debito è il vincolo principale, prima ancora delle regole Ue"

"Il debito è un elemento che rappresenta il vincolo esterno da cui non si può prescindere". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un intervento durante un convegno alla Luiss. "Uso il debito e la necessità di finanziarlo praticamente ogni due settimane, perché rappresenta un vincolo, quello principale - ha ribadito -. Per prima cosa si deve ragionare su cosa fare con questo debito alle spalle da gestire. È il vincolo principale e arriva prima ancora delle regole definite in sede europea".