Ocse: "In Italia shock da prezzi energetici, Pil +0,5% nel 2026"

La crescita del Pil dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026, a causa "del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni": è quanto si legge nelle Prospettive economiche dell'Ocse presentate a Parigi. "L'aumento dei prezzi dell'energia - prosegue l'Ocse - causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali". Sempre secondo l'Ocse, nel 2027, "il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia - precisa l'Ocse - sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata".
L'impatto della guerra in Medio Oriente
"I primi segnali di un risanamento progressivo dell'economia si stavano profilando tra fine 2025 e inizio 2026, quando il forte aumento dei prezzi dell'energia e l'instabilità non hanno iniziato a intaccare la fiducia", scrive l'Ocse, evidenziando l'impatto della guerra in Medio Oriente sulla situazione economica dell'Italia.
Nel rapporto dedicato all'Italia, l'organizzazione internazionale sottolinea che il Pil italiano è "progredito dello 0,2% nel primo trimestre 2026 rispetto al trimestre precedente, sostenuto dall'aumento degli investimenti e della produzione legato ai prodotti farmaceutici e dalle transizioni energetiche e digitali. Nel 2026 - continua l'Ocse - le imprese hanno indicato un miglioramento dei loro ordini mentre l'aumento delle somme sbloccate nel quadro del Pnrr ha avuto un effetto stimolante sull'attività delle costruzioni e gli incentivi fiscali hanno sostenuto l'investimento residenziale".
Quanto ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina "hanno temporaneamente rilanciato l'attività nel settore dei servizi come anche le esportazioni". Secondo l'Ocse, l'avvio del conflitto in Medio Oriente ha tuttavia causato un "forte peggioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese. L'aumento del prezzo dell'energia ha portato il tasso d'inflazione al 2,8% ad aprile".
Quanto alle esportazioni, "hanno registrato un calo in volume a fine 2025, in particolare quelle verso i mercati di Eurozona e Usa, per poi ripartire leggermente a inizio 2026". "L'Italia - scrive ancora l'Ocse - è più dipendente rispetto ad altri grandi paesi dell'Eurozona dal petrolio raffinato e dal gas naturale (rispettivamente un quarto e l'11% dell'offerta totale) veicolati attraverso lo Stretto di Hormuz".
Il Pil mondiale
La crescita del Pil mondiale dovrebbe contrarsi, passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% del 2026, prima di risalire al 3,1% nel 2027. Stime, precisa l'Ocse, basate su uno scenario a "turbative limitate nel tempo". Vista l'"eccezionale incertezza" della situazione legata alla guerra in Medio Oriente, l'organismo ha infatti deciso di proporre quest'anno due scenari possibili. Uno scenario, appunto, a "turbative limitate nel tempo", e l'altra a "turbative prolungate" nel tempo, dalle "conseguenze più vaste e ben più duratura".
Nel caso in cui dovesse verificarsi questo secondo scenario, con l'assenza di un accordo di pace in Medio Oriente per buona parte del 2026, scrive l'Ocse, il Pil mondiale ''dovrebbe rallentare nettamente per stabilirsi a solo 2,1% nel 2026 e 1,8% nel 2027, conducendo così diverse economie a entrare in recessione o a sfiorarla, facendo aumentare la disoccupazione".