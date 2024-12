Cos'è il Mercosur e cosa prevede l'accordo di libero scambio con l'Ue (che la Francia non vuole)

L'accordo tra Ue e Mercosur è una questione aperta da 25 anni, che adesso si prepara alla svolta tanto attesa. Ursula von der Leyen, riconfermata al timone della Commissione Ue, ha firmato in Uruguay l'intesa di libero scambio con quello che è, in sostanza, il mercato comune dell'America Latina. Non tutti in Europa sono però contenti dell'accordo Ue-Mercosur, a partire dalla Francia. Tra i Paesi scettici figura anche l'Italia, col governo Meloni che ha sottolineato che "non ci sono le condizioni per sottoscrivere l'attuale testo". Per contro, von der Leyen parla di "svolta storica" e afferma che "gli standar europei resteranno intoccabili". Ma cosa prevede questo accordo così discusso?