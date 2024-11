Il Parlamento Ue ha dato il via libera di misura alla Commissione von der Leyen "bis" | "Collaboreremo con gli Usa, ma nessuno deve dirci cosa fare"

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova Commissione Ue, guidata per la seconda volta da Ursula von der Leyen. Quindi l'Ursula bis passa di misura, mai così pochi voti però (i sì, espressi in forma palese, sono stati 370 (appena 9 sopra la soglia della maggioranza degli aventi diritto), i contrari 282, le astensioni 36. ). "Oggi è un bel giorno per l'Europa perché il voto mostra la tenuta del centro. Sono molto grata per la fiducia espressa dal Parlamento europeo al nuovo collegio".La von der Leyen ha poi aggiunto: "È importante per l'Ue avere costantemente costruito una cooperazione con l'amministrazione Usa. Ho sentito Trump e lavorerò anche per una cooperazione costruttiva negli Stati Uniti. Ma non fatevi illusioni, gli argomenti che sono al centro della discussione, ad esempio la sicurezza e gli investimenti nella difesa, o la competitività e la nostra prosperità in relazione anche ai nostri concorrenti, sono cose che dobbiamo fare. Questa è la nostra responsabilità come Unione europea. Nessuno deve dirci dove c'è bisogno di essere attivi e di cambiare le cose in meglio".