Manovra, dalla rateizzazione delle bollette alla riforma dell'Irpef: cosa cambia per le famiglie

Voto di fiducia alla Camera. Dopo il via libera del Senato, il testo della nuova legge di Bilancio è in fase di approvazione a Montecitorio. Previsto per giovedì mattina il voto finale. Ma quali sono le principali novità previste dalla Manovra economica per il 2022?

Piano per rateizzare le bollette - Assieme ai 3,8 miliardi stanziati per calmierare i prezzi dell'energia è stato introdotto per gli operatori l'obbligo di rateizzare le bollette di luce e gas in arrivo tra gennaio e aprile, da spalmare sui successivi 8-10 mesi. La modalità più comoda di pagamento sarà offerta direttamente all'utente in difficoltà: se non pagherà in tempo, insieme al sollecito riceverà una proposta alla rateizzazione.

Cartelle esattoriali - Per quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 è prevista una proroga di pagamento di sei mesi, senza interessi di mora.

Riforma dell'Irpef e delle detrazioni - Gli scaglioni di reddito si riducono a quattro, è previsto il taglio di cinque punti delle due aliquote centrali dal 27 al 25% e dal 38 al 35% e la revisione delle detrazioni con incorporazione del bonus Renzi da 100 euro. Due terzi dei contribuenti, quelli con reddito medio-alto, ne guadagnano. Per loro, che rappresentano il 27,8 milioni di contribuenti, si stima una riduzione del peso del fisco di 264 euro a testa, per il 34% della popolazione la misura è indifferente, mentre lo 0,9% ci rimette in imposte.

Incentivi per la casa - Saltano i vincoli ipotizzati dal governo per poter accedere al Superbonus, mentre per le facciate scende dal 90 al 60% con l'inserimento di ulteriori agevolazioni.

Ricostruzione agevolata nelle aree sismiche - Proroga di 4 anni per lo strumento del 110% nelle aree colpite dai terremoti. La detrazione del 110% viene estesa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Stanziati 6 miliardi netti (7,4 mld lordi) per la prosecuzione della ricostruzione privata di case, uffici, aziende.

Limitazioni alle delocalizzazioni - Le aziende con più di 250 dipendenti che intenderanno chiudere una sede in Italia mettendo a rischio minimo 50 posti di lavoro dovranno rispettare una procedura specifica, pena delle pesanti sanzioni. Dovranno darne comunicazione per iscritto alle autorità competenti almeno 90 giorni prima. Obbligatoria l'elaborazione di un piano, della durata massima di un anno, per limitare l'impatto della chiusura sui lavoratori.

Aumenti per manager della Pa - Innalzato il tetto dei 240 mila euro per la retribuzione annua dei dirigenti della Pubblica Amministrazione. Ma gli aumenti per i contratti degli alti dirigenti potranno essere calcolati solo dal 2023 trattandosi di un adeguamento agli aumenti medi ottenuti dai dipendenti della Pa con riferimento al 2022.

Riconversione ecologica - Messi a disposizione del Fondo italiano per il clima 4,2 miliardi di euro fino al 2026 e poi 40 milioni annui.