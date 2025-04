Lavoro, tre Regioni italiane tra le peggiori quattro in tutta l'Ue

Se si escludono le regioni d'Oltremare - cioè Guyana e Reunion per la Francia (per la Mayotte non ci sono i dati) e Melilla e Ceuta per la Spagna - e si guarda solo a quelle sul territorio europeo, le regioni del Sud Italia sono le peggiori in assoluto per tasso di occupazione. E occupano infatti gli ultimi quattro gradini della classifica, con l'aggiunta della Puglia che segna un tasso del 51,2% (+1,5% rispetto al 2023).