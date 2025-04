Bialetti passa ai cinesi, accordo con Nuo Capital: l'Omino coi baffi e la moka vanno in Cina

Un primo accordo è stato raggiunto da Nuo Capital con Bialetti Investimenti e Bialetti Holding per l'acquisto del 59,002%, in cambio di un corrispettivo di 47.334.000 euro. Un secondo contratto di compravendita è poi stato stipulato con Sculptor Ristretto Investment per l'acquisto del 19.565% per un corrispettivo complessivo di 5.731.000 euro.