In Italia 48% donne attive al lavoro contro il 59% in Europa

Dalla ricerca emerge che il gap con l'Ue per le donne è decisamente più marcato rispetto quello della partecipazione maschile (65,5% in Italia, 70,2% nell'Unione) ed è ancora più ampio al Sud, dove il tasso di partecipazione femminile è pari al 35,5%, indietro di oltre 24 punti rispetto alla media europea, contro il 55,4% del Nord.

L'occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni

Se si guarda alla fascia tra i 15 e i 64 anni l'occupazione delle donne in Italia secondo i dati Eurostat riferiti al 2022 è al 51,1% a fronte del 64,9% in Ue. Il tasso di attività delle donne in questa fascia di età è del 56,4% in Italia e del 69,5% nell'Ue a 27.