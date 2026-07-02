Lavoro: a maggio calano gli occupati e crescono gli inattivi, la disoccupazione scende al 5%

Su base annua il mercato del lavoro però conferma una dinamica favorevole. Rispetto a maggio 2025 gli occupati crescono di 228mila unità (+0,9%), con aumenti che interessano uomini, donne, lavoratori tra i 25 e i 34 anni e over 50. In calo, invece, gli occupati tra i 15 e i 24 anni e nella fascia 35-49 anni. Il tasso di occupazione sale di 0,4 punti percentuali rispetto a un anno fa. Nel periodo marzo-maggio 2026 gli occupati aumentano di 119mila unità (+0,5%) rispetto al trimestre precedente, mentre diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro (-68mila, pari al -5%) sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-38mila, -0,3%).