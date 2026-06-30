Istat, a maggio i prezzi alla produzione delle industrie calano su base mensile e salgono su quella annua

L'Istat evidenzia anche l'andamento del trimestre compreso tra marzo e maggio 2026. Rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano complessivamente del 4,8%. La dinamica risulta più intensa sul mercato interno, dove la crescita raggiunge il 6%, mentre sul mercato estero si ferma all'1,7%. Guardando ai diversi comparti manifatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua. Seguono il settore chimico, con un aumento dell'8%, e quello della metallurgia e dei prodotti in metallo, esclusi macchinari e impianti, che cresce del 5,8%.