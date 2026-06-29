Bce, Lagarde: "Europa resistente alle crisi, abbiamo margine per agire sui tassi"

L'Europa in questi anni "ha costruito una considerevole resistenza" agli shock economici e questo "ha creato un margine per la politica monetaria per ritornare alle basi: agire in una maniera misurata e prendere decisioni riunione per riunione". Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso di introduzione al Forum di Sintra, in Portogallo, organizzato dall'istituto centrale.