al Forum di Sintra, IN PORTOGALLO

Bce, Lagarde: "Europa resistente alle crisi, abbiamo margine per agire sui tassi"

La presidente della Banca centrale europea: "Possiamo concentrarci sulla stabilizzazione dell'inflazione"

29 Giu 2026 - 21:59
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lagarde © Ansa

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L'Europa in questi anni "ha costruito una considerevole resistenza" agli shock economici e questo "ha creato un margine per la politica monetaria per ritornare alle basi: agire in una maniera misurata e prendere decisioni riunione per riunione". Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso di introduzione al Forum di Sintra, in Portogallo, organizzato dall'istituto centrale.

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Lagarde: "Concentrarsi sulla stabilizzazione dell'inflazione"

 ​​​"Oggi non abbiamo più bisogno di ricorrere a strumenti non convenzionali, pur avendoli a disposizione - ha proseguito Lagarde -. Possiamo ora concentrarci sulla stabilizzazione dell'inflazione ricorrendo ai nostri tassi di riferimento come strumento principale. Possiamo apportare aggiustamenti misurati ai tassi, calibrati sugli shock che ci troviamo ad affrontare. Non occorrono più forme complesse di indicazioni prospettiche".

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