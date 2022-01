A novembre occupati sopra 23 milioni, prima volta da inizio pandemia

A novembre gli occupati tornano sopra quota 23 milioni, per la prima volta dall'inizio della pandemia. Il tasso di occupazione cala al 9,2%, con una riduzione di 0,2 punti percentuali sul mese e di 0,4 sullo stesso mese del 2020. Lo rileva l'Istat, sottolineando che le persone in cerca di lavoro sono 2.338.000 (-43mila in un mese). Calano in modo significativo gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con una riduzione di 633mila su novembre 2020.