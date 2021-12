Istat, la disoccupazione in ottobre sale al 9,4%: 51mila in più cercano lavoro

Il tasso di disoccupazione sale a ottobre al 9,4% , lo 0,2% in più rispetto a settembre e lo 0,6% in meno rispetto a ottobre 2020, secondo i dati dell' Istat . Le persone in cerca di lavoro nell'ultimo mese sono aumentate di 51mila unità e scese di 139mila rispetto a un anno fa, mentre pesa il calo degli inattivi (-79mila su settembre e -425mila su base annua). Gli occupati sono 35mila in più rispetto a settembre e i disoccupati sono 2 milioni 373mila.

Nuovi occupati solo uomini - Nell'ultimo mese l'occupazione ha riguardato soltanto gli uomini, che a ottobre risultano 36mila in più tra quelli con un impiego. Su base annua oltre due terzi della crescita complessiva degli occupati ha riguardato persone di sesso maschile: 271mila in più sui 390mila complessivi (+118mila le donne). I disoccupati in meno su ottobre 2020 sono 139mila, ma solo 22mila donne a fronte di 117mila uomini. In pratica, se il tasso di disoccupazione su base tendenziale è diminuito dello 0,3% per gli uomini, è rimasto invariato per le donne.

Più lavoro agli under 25 - Secondo l'Istat crescono gli occupati under 25 con un aumento, nella fascia tra i 15 e i 24 anni, di 38mila unità su settembre e di 129mila su ottobre 2020. La totalità dell'aumento sul mese (35mila) e un terzo di quello sull'anno (+129mila su 390mila occupati in più totali) riguarda i giovani con meno di 25 anni. Il tasso di disoccupazione in questa fascia d'età è sceso al 28,2%, l'1,4% in meno sul mese e il 2,7% in meno sull'anno, mentre il tasso di occupazione è salito al 18,5%. Gli occupati in questa fascia d'età sono cresciuti del 5,3% sull'anno e del 5,9% al netto della componente demografica. Il dato è legato anche alla crescita del lavoro a termine (+384mila dipendenti a termine e +137mila permanenti a fronte di -132mila indipendenti su +390mila occupati complessivi).

Meno disoccupati tra i giovani, Italia terza in Ue - Nel complesso la disoccupazione giovanile in Italia scende quindi al 28,2% dal 29,6% di settembre: il tasso italiano è il terzo più alto in Ue dopo Grecia e Spagna, dove la disoccupazione tra i giovani under 25 è rispettivamente al 33,2% (in aumento su settembre, al 28,1%) e al 30,3% (in calo sul 30,7% di settembre), secondo i dati Eurostat. A ottobre il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 15,9% sia nella zona euro sia nella Ue-27, in flessione rispetto a settembre, quando erano rispettivamente al 16,1% e al 16%. Un anno prima, a ottobre 2020, nella Ue il tasso era al 17,6% e nell'Eurozona al 18,2%