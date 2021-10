Fmi: "In rialzo stime Pil Italia 2021 ma disoccupazione sale nel 2022"

ansa

Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia per il 2021, quando il Pil è atteso salire del 5,8%, ovvero 0,9 punti in più rispetto alle previsioni di luglio. Per il 2022 la crescita è invariata al 4,2%. Il tasso di disoccupazione si attesterà al 10,3% nel 2021, in rialzo rispetto al +9,3% del 2020, e all'11,6% nel 2022. Confermate le previsioni di aprile.