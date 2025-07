Addizionali Irpef: Salerno-Roma le più care, Milano paga la metà

Le addizionali Irpef sono imposte locali che si aggiungono all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono suddivise in due componenti: regionale e comunale. La loro funzione è finanziare i servizi pubblici offerti da Regioni e Comuni. L'importo viene calcolato in percentuale sul reddito imponibile, secondo le aliquote stabilite ogni anno dagli enti territoriali. In pratica, chi paga l'Irpef deve versare anche queste addizionali, che variano in base al luogo di residenza e al livello di reddito.