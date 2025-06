Angelo Duro nei guai, il comico non avrebbe versato l’Irpef per 150mila euro

Angelo Duro è stato accusato di evasione fiscale. Il comico siciliano non avrebbe versato l’Irpef per 150mila euro nel 2023. Ad avviare l'indagine è stata la procura di Roma, in seguito ad un controllo amministrativo. Come si legge sul quotidiano Repubblica l'artista avrebbe cominciato a pagare i contributi come libero professionista con partita Iva in regime forfettario per poi creare, dopo aver superato il tetto massimo previsto di guadagno, una società per ridurre il peso fiscale, invece che passare al regime ordinario.