Tax Freedom Day 2025: primo weekend senza tasse secondo la CGIA

Dopo 156 giorni di lavoro dedicati al pagamento delle imposte, per gli italiani inizia oggi la fase dell’anno in cui si lavora - teoricamente - per se stessi. È il Tax Freedom Day 2025: secondo l’analisi della CGIA di Mestre, il 6 giugno rappresenta il giorno in cui si smette simbolicamente di pagare lo Stato. Un indicatore che misura il peso fiscale, che in Italia resta tra i più alti in Europa.