Fisco, Cgia: "Solo il 4% dei Comuni segnala l'evasione"

Sebbene negli ultimi in anni sia in leggero calo, nel 2022 l'abusivismo edilizio ha avuto il suo picco massimo in Basilicata e in Calabria, entrambe con il 54,1%. Seguono la Campania (50,4%), la Sicilia (48,2% e la Puglia (34,8%). Le regioni meno interessate dalla "piaga" dell'abusivismo edilizio sono Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, tutte e due con il 4,2% e specie il Trentino A.A. e il Friuli V. G. ambedue con il 3,3%. Il dato medio nazionale è 15,1%.