Gas, Cingolani: "Il Paese è in sicurezza, l'inverno sarà tranquillo"

Il price cap, ha precisato il ministro, si configurerà come "un intervallo entro il quale il TTf potrà variare senza picchi assurdi". E in Europa "credo che si possa giungere a una conclusione, un compromesso, che possa limitare i costi".

"La sicurezza nazionale dipende dalla nave di Piombino"

- Sull'entrata in funzione del rigassificatore di Piombino "sicurezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da quello. Se avremo la nave rigassificatrice e non riusciremo a usarla, sarà un suicidio. C'è un problema nimby , "proteste di una comunità locale ndr), e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità. Io sono stato chiaro: la nave resterà lì 3 anni, poi la sposteremo in un sito non invasivo", ha chiarito Cingolani.

Recentemente il ministro, proprio parlando dell'emergenza energetica, aveva spiegato che vanno distinti i timori economici-inflattivi per il costo da quelli sulle quantità di gas, dicendo che "in Italia in questo momento stiamo esportando. Oggi ci sono oltre 40 milioni di metri cubi di gas per gli stoccaggi e tra i 18 e i 20 milioni esportati", garantendo che "abbiamo un inverno coperto". Questo, aveva precisato, grazie a 2un piano che ci consente di rimanere al sicuro".