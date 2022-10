Crisi energetica: il ruolo delle rinnovabili

Nel migliore dei mondi possibili un'Europa completamente basata su

energie rinnovabili

le fonti rinnovabili in Europa hanno coperto il 37% del fabbisogno elettrico

non si troverebbe ad affrontare l'incognita delle forniture di gas russo e i relativi rincari che stanno mettendo da mesi a dura prova famiglie e imprese. Ma la fotografia attuale, seppur in miglioramento, ha ancora enormi spazi di crescita e un'urgenza uguale per tutti. Nel 2020, ultimi dati riportati da Eurostat,. Un balzo in avanti di 3 punti rispetto al 2019, con un impulso che va rintracciato nella crescita impiantistica ma anche nelle condizioni meteo più favorevoli e nei minori consumi determinati dal lockdown delle attività produttive.

Austria e Svezia guidano il blocco con una produzione verde che copre oltre il 75% del loro consumo di elettricità, seguite da Danimarca, Portogallo, Croazia e Lettonia con la loro quota del 50% green energy nel mix. E se l’Italia appare perfettamente in linea con la media europea, dall’altra parte della scala abbiamo Paesi come l’Ungheria, Malta e Cipro, con le energie rinnovabili che rappresentano appena il 10% del loro consumo di elettricità. Nel dettaglio, eolico (36%) e idroelettrico (33%) hanno rappresentato, insieme, oltre i due terzi dell’energia elettrica totale prodotta da fonti rinnovabili nel 2020. Seguono il fotovoltaico, con il 14%, i biocombustibili solidi (8%) e le altre fonti green rimanenti (8%).