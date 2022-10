Gas, l'Italia e altri tre Paesi Ue propongono un "price cap dinamico"

Il "non paper" contenente la proposta è stato fatto circolare negli uffici delle istituzioni europee, è stato inviato alla Commissione e sarà anche tra le proposte oggetto di dibattito tra i Paesi membri. Nel documento si prevede che l'applicazione di questo "corridoio dinamico" al prezzo del gas abbia un "un valore centrale che rappresenterebbe un limite massimo che può essere posto a un hub di riferimento (come il Ttf) o può essere posto su più hub (Peg, Psv, Zee, per evitare l'arbitraggio), o meglio puo' coprire tutte le transazioni (sia in borsa che Otc)".

Inoltre, si legge nel documento, "sarebbero possibili fluttuazioni intorno al valore centrale per fornire segnali di prezzo per lo spostamento del gas attraverso gli Stati membri, nel caso in cui più hub raggiungano il tetto massimo".