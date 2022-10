Von der Leyen: pronti a price cap su gas utilizzato per elettricità

"I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità.

Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico ovunque in Europa". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, spiegando che "per questo motivo siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell'elettricità".