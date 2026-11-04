Electrolux, raggiunta intesa: 100 milioni di investimenti e salvaguardia degli stabilimenti

"Difendere il lavoro significa creare le condizioni perché le imprese continuino a produrre e investire in Italia. È quanto ha fatto il nostro Governo con Electrolux ed è ciò che chiediamo all'Europa per l'intero settore: ora agli impegni della Commissione devono seguire misure concrete", ha sottolineato il ministro Urso. "Sono soddisfatto che finalmente si sia chiuso l'accordo con Electrolux. La mediazione trovata dopo mesi di trattative è molto buona perché il passaggio dagli esuberi previsti a un numero nettamente inferiore di uscite volontarie e incentivate ha permesso di evitare quello che sarebbe stato un vero e proprio disastro sociale", ha dichiarato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Dopo una lunga maratona di 30 ore, la firma dell'accordo sulla vertenza Electrolux segna un passaggio significativo ed è un risultato importante per tutte le parti coinvolte. Il risultato nasce da un lavoro intenso e da uno sforzo comune di mediazione, nel quale il Governo si è impegnato a favorire il dialogo tra le parti. La nostra priorità è stata e resta la salvaguardia dei posti di lavoro e della continuità produttiva degli stabilimenti italiani. Lavoriamo tutti in questa direzione", ha dichiarato il sottosegretario di Stato con delega alle crisi d'impresa, Fausta Bergamotto.