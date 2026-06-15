Electrolux, sospeso piano licenziamenti e chiusure per 50 giorni

Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. È quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia, è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Davide Sperti (Uilm): "Primo passo, ma situazione non è risolta"
"La situazione non è risolta definitivamente, però il piano è sospeso e l'azienda non partirà unilateralmente non nessuna iniziativa - afferma il segretario della Uilm Davide Sperti -. Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo accogliere con cauto ottimismo e che è frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane". Sperti ha poi aggiunto: "È un primo passo importante, non è la soluzione, ma adesso si apre una discussione. Nei prossimi giorni ci saranno assemblee con i lavoratori e incontri in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux".