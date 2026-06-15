Electrolux, sospeso piano licenziamenti e chiusure per 50 giorni

"La situazione non è risolta definitivamente, però il piano è sospeso e l'azienda non partirà unilateralmente non nessuna iniziativa - afferma il segretario della Uilm Davide Sperti -. Credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo accogliere con cauto ottimismo e che è frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane". Sperti ha poi aggiunto: "È un primo passo importante, non è la soluzione, ma adesso si apre una discussione. Nei prossimi giorni ci saranno assemblee con i lavoratori e incontri in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux".