Ericsson, la premier Meloni chiama l'ad: ritirati i licenziamenti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione Ericsson e, "a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla premier con i vertici dell'azienda", come fanno sapere da Palazzo Chigi, "la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo" che interessava 131 lavoratori della sede di Genova.