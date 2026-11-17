Interpellata da Zdf, Deutsche Bank ha respinto l'idea che i documenti riflettano la situazione attuale dell'istituto, sostenendo di essere oggi ''una banca diversa''. Sotto la guida di Sewing, nominato amministratore delegato nel 2018, la banca avrebbe realizzato una profonda trasformazione dei propri sistemi di controllo, investendo sette miliardi di euro tra il 2019 e il 2025 nel rafforzamento dei controlli interni e della gestione del rischio. Il portavoce ha inoltre precisato che molti degli episodi citati risalgono a diversi anni fa e sono stati esaminati con le autorità di vigilanza competenti ma si è rifiutato di commentare i rapporti con singoli clienti, attuali o passati. La diffusione dei documenti potrebbe avere ulteriori conseguenze per la banca, anche sul piano della tutela dei dati personali e della riservatezza finanziaria dato che i file conterrebbero informazioni sensibili sul patrimonio e sugli affari di numerosi clienti, tra cui miliardari, politici, membri di famiglie reali e grandi gruppi internazionali.