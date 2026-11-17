Deutsche Bank, riciclaggio e pagamenti sospetti: l'inchiesta che fa crollare il colosso tedesco
L'emittente Zdf svela milioni di documenti in cui l'istituto avrebbe mantenuto rapporti commerciali per anni con criminali condannati, oligarchi russi e truffatori
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Il terremoto che ha colipito Deutsche Bank nella giornata di martedì 17 novembre sembra riservare ancora diverse scosse di assestamento. Dopo l'inchiesta dell'emittente Zdf, in cui sono stati rivelati documenti riservati che farebbero emergere carenze nei controlli antiriciclaggio e nella gestione dei rapporti con clienti ad alto rischio, il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha invitato il colosso bancario a "fornire spiegazioni in totale trasparenza". Anche la borsa non perdona Deutsche Bank: forti vendite e calo del 6% in mattinata per poi attestarsi ad un -5% a 31,1 euro. E tra i personaggi coinvolti nell'inchiesta ci sarebbero non solo oligarchi russi, ma anche Donald Trump e Jeffrey Epstein.
L'inchiesta della Zdf
Documenti riservati di Deutsche Bank rivelano presunte carenze nei controlli antiriciclaggio e nella gestione dei rapporti con clienti ad alto rischio, nonostante ripetuti avvertimenti da parte di esperti interni. È quanto emerge dall'inchiesta internazionale Inside Deutsche Bank, basata su milioni di email, fogli di calcolo, rapporti e liste di clienti della banca tedesca, analizzati dall'emittente pubblica Zdf. Secondo i documenti, l'istituto avrebbe mantenuto rapporti commerciali per anni con criminali condannati, oligarchi russi e truffatori, anche in presenza di segnalazioni interne relative a possibili casi di riciclaggio di denaro, corruzione e violazioni delle sanzioni.
Alcuni clienti particolarmente influenti e facoltosi avrebbero inoltre beneficiato di deroghe ai normali controlli. Tra gli episodi emersi figura un presunto sistema di riciclaggio attraverso il quale sarebbero transitati centinaia di milioni di euro. Nel 2020 un dipendente individuò elementi che riconducevano a una rete criminale, dopo che i sistemi di monitoraggio della banca avevano già registrato singole anomalie senza collegarle tra loro. Secondo la ricostruzione di Zdf, l'istituto avrebbe impiegato circa tre anni per individuare lo schema. In Colombia, inoltre, Deutsche Bank avrebbe elaborato migliaia di transazioni sospette senza presentare preventivamente in Germania le relative segnalazioni antiriciclaggio.
Trump ed Epstein tra i personaggi coinvolti
L'inchiesta riguarda anche i rapporti con alcuni clienti di particolare rilievo internazionale, tra cui il presidente statunitense Donald Trump e Jeffrey Epstein. Nel 2017, Deutsche Bank avrebbe inviato per errore le dichiarazioni dei redditi dell'attuale presidente statunitense, senza informarlo. Nel caso di Epstein, invece, i documenti indicano transazioni sospette per quasi seicento milioni di dollari, oltre il doppio della somma precedentemente nota. La banca avrebbe mantenuto il finanziere come cliente per più di cinque anni, chiudendo gli ultimi conti soltanto nel luglio 2019. Una email interna del 2017 mostra inoltre che l'attuale amministratore delegato, Christian Sewing, allora in un'altra posizione dirigenziale, lamentava l'impatto dei controlli obbligatori sui clienti sui risultati commerciali.
La risposta del colosso bancario
Interpellata da Zdf, Deutsche Bank ha respinto l'idea che i documenti riflettano la situazione attuale dell'istituto, sostenendo di essere oggi ''una banca diversa''. Sotto la guida di Sewing, nominato amministratore delegato nel 2018, la banca avrebbe realizzato una profonda trasformazione dei propri sistemi di controllo, investendo sette miliardi di euro tra il 2019 e il 2025 nel rafforzamento dei controlli interni e della gestione del rischio. Il portavoce ha inoltre precisato che molti degli episodi citati risalgono a diversi anni fa e sono stati esaminati con le autorità di vigilanza competenti ma si è rifiutato di commentare i rapporti con singoli clienti, attuali o passati. La diffusione dei documenti potrebbe avere ulteriori conseguenze per la banca, anche sul piano della tutela dei dati personali e della riservatezza finanziaria dato che i file conterrebbero informazioni sensibili sul patrimonio e sugli affari di numerosi clienti, tra cui miliardari, politici, membri di famiglie reali e grandi gruppi internazionali.