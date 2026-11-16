Antiriciclaggio, ecco le norme che le banche devono rispettare

Controlli sulla clientela, segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria (Uif), autovalutazione del rischio: gli obblighi antiriciclaggio per le banche italiane si fondano sul decreto 231/2007 e sulle disposizioni della Banca d’Italia. Qualsiasi documento ti venga richiesto, anche se non hai fatto nulla di strano, deve essere consegnato per evitare problemi con la legge.
Perché le banche richiedono documenti e spiegazioni
Si tratta dell’adeguata verifica, imposta dal decreto 231/2007: le banche devono identificare il cliente e il titolare effettivo e valutare il rischio dell’operazione. L’intensità dei controlli cambia da caso a caso e non è, di per sé, indice di sospetto.
Come funziona per i contanti
Più alte sono le somme, più cresce l'attenzione. A differenza di trasferimenti di contanti tra soggetti diversi, dove il limite è fissato a cinquemila euro, in banca si può versare e prelevare qualsiasi somma in contanti. Tuttavia, superata la soglia di diecimila euro in un mese solare, considerando anche singole operazioni pari o superiori a mille euro, scatta l'obbligo per la banca di trasmettere una comunicazione all'Uif. In quel caso la banca non può impedirti di prelevare i tuoi soldi, ma è tenuta a chiedere chiarimenti sulla destinazione o provenienza dei fondi: in assenza di spiegazioni convincenti, può partire una segnalazione per operazione sospetta.
Cosa comporta una segnalazione sospetta
L’istituto trasmette la segnalazione alla Uif, che la analizza e, se opportuno, la inoltra agli organi investigativi. Il cliente non ne viene informato perché la legge impone alla banca o al professionista un rigoroso divieto di comunicazione per non compromettere eventuali indagini. La segnalazione non equivale a un’accusa né, di per sé, a un blocco del conto.
Chi "controlla" le banche
Banca d’Italia, l'Unità di informazione finanziaria e Guardia di Finanza, nel quadro del decreto 231/2007 e della normativa europea.