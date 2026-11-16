Revolut, che cos'è e come funziona la banca digitale

La succursale italiana di Revolut è finita sotto amministrazione giudiziaria in Italia. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Milano. Al centro degli accertamenti ci sarebbero carenze nei controlli antiriciclaggio. La società ha comunque assicurato piena collaborazione con le autorità italiane. Ma che cos'è Revolut?
Cos'è?
Revolut è una società fintech, cioè un'azienda che utilizza la tecnologia per offrire servizi finanziari. È conosciuta soprattutto per il conto gestibile attraverso un'applicazione sullo smartphone. Nel tempo ha ampliato la propria offerta. In diversi Paesi opera anche come banca vera e propria.
Quando e dove è nata?
Revolut è stata fondata nel 2015 a Londra, nel Regno Unito, da Nik Storonsky e Vlad Yatsenko. L'idea alla base era rendere più semplici e meno costosi i pagamenti e i trasferimenti di denaro all'estero.
Chi sono i fondatori e chi la gestisce?
I fondatori sono Nik Storonsky e Vlad Yatsenko. Storonsky, imprenditore di origine russa, è l'amministratore delegato del gruppo. Prima di fondare Revolut aveva lavorato come trader per Credit Suisse e Lehman Brothers. Revolut è un gruppo privato, non quotato in Borsa.
Come funziona e quali servizi offre?
Il conto si apre online attraverso l'app, dopo una procedura di verifica dell'identità. Una volta attivato, il cliente può gestire il denaro direttamente dallo smartphone. Tra i principali servizi disponibili ci sono: conto corrente e carta, pagamenti e trasferimenti, cambio valuta, risparmio e servizio per le imprese.
In che cosa è diversa da una banca tradizionale?
Revolut nasce come banca digitale e non ha una rete di filiali aperte al pubblico. Le operazioni si svolgono attraverso l'app e l'assistenza è prevalentemente online. Questo non significa, però, che sia priva delle regole previste per le banche: quando opera come istituto di credito è sottoposta a forme di vigilanza.
Dove ha sede e in quanti Paesi opera?
Revolut è nata nel Regno Unito. La società bancaria che gestisce i conti europei, Revolut Bank UAB, ha sede legale in Lituania. Il gruppo opera in oltre 40 Paesi e ha superato i 70 milioni di clienti nel mondo nel 2026. In Italia Revolut ha superato i sei milioni di utenti.
Che cosa succede ora?
Il provvedimento del Tribunale di Milano riguarda la succursale italiana e non equivale alla chiusura della banca. La misura serve a intervenire sulle criticità. Il portavoce di Revolut ha ribadito che i servizi continueranno a funzionare per tutti i clienti.