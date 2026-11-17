© Dal Web | Jeffrey Epstein sul lettino del carcere durante le operazioni di rianimazione
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Uno studio riapre il giallo del decesso, avvenuto in cella a New York il 13 agosto 2019. Trovate lesioni alla spalla e segni di unghie
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E se Jeffrey Epstein fosse stato ucciso nella sua cella del Metropolitan correctional center di New York? È la domanda - forse addirittura un tormentone - che ha adombrato uno dei casi mediatici per eccellenza dal 13 agosto 2019, data della morte del finanziere pedofilo, a oggi. E che ora, grazie a una nuova analisi di esperti forensi, ha nuovamente acquistato forza. Secondo il dottor Michael Freeman, come già molti prima di lui hanno sostenuto, i segni rinvenuti sul cadavere di Epstein non sarebbero affatto compatibili con un atto volontario, come invece sostenuto dai medici legali di allora. "La configurazione, la distribuzione e la molteplicità delle lesioni non sono spiegabili con un’impiccagione suicida", ha spiegato Freeman durante la conferenza stampa in cui ha presentato i risultati della sua ricerca lunga un anno.
Le prime e uniche foto delle condizioni di Jeffrey Epstein dopo la sua morte sono state pubblicate negli scorsi mesi tra i milioni di documenti desecretati dal dipartimento di Giustizia americano. In quelle immagini sono evidenti una ecchimosi sanguinolenta e il colorito livido del volto, sintomo di una morte per asfissia. Secondo Freeman, professore di medicina legale in due università inglesi e consulente nel procedimento sull'uccisione di George Floyd a Minneapolis, quei segni sulla gola sono tutto meno che indizi di un suicidio. Non si tratta infatti di una linea liscia e regolare che si assottiglia verso l'alto, simbolo di una "impiccagione da manuale". Bensì è un segno "profondo, frastagliato che si ramifica a forma di Y su un lato". Insomma, non ordinato e non ordinario.
Per un anno Freeman, insieme agli esperti Itiel Dror e Anders Eriksson, hanno studiato e approfondito il fascicolo giudiziario e il referto autoptico completo, consegnati loro dal fratello di Jeffrey Epstein, Mark. Le loro conclusioni, riportate da tutti i media americani, aprirebbero ancora una volta alla possibilità di un clamoroso errore. Se non, ancora peggio, a un volontario insabbiamento. Secondo i tre esperti, infatti, la spiegazione più plausibile è quella di uno "strangolamento omicida da dietro". Sia per i particolari segni sul collo sia per le diverse lesioni presenti sul corpo di Epstein, forse segni di una colluttazione che ha preceduto il decesso. In particolare "segni di unghie sopra la linea di strangolamento, un’abrasione alla base del collo e un’emorragia profonda nel muscolo della spalla sinistra".
Nel 2019 il medico legale Kristin Roman aveva eseguito l'autopsia in condizioni a dir poco particolari. Non c’erano infatti foto di Jeffrey Epstein con la striscia di stoffa attorno al collo. E il pezzo di stoffa recapitato per le analisi non era quello effettivamente trovato attorno alla gola del finanziere. La dottoressa, in quel frangente, aveva sostenuto che si trattasse di suicidio perché il corpo era "intatto" e non aveva ravvisato particolari segni di lotta o colluttazione.
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La radiografia del collo di Epstein, da cui sono evidenti le fratture sottolineate da alcuni specialisti forensi
Fin da subito, analisi alternative ordinate dal fratello del finanziere pedofilo avevano invece dato responso opposto. In particolare il dottor Michael Baden, che nel 2019 aveva assistito come consulente all'autopsia, ha continuato a puntare il dito sulla frattura dell'osso ioide e delle cartilagini tiroidee. Un evento che, secondo lui e diversi altri esperti forensi, è frequente nei casi di strangolamento manuale e rarissima in quelli di suicidio. Una interpretazione che, unita a numerosi fatti oscuri (dal malfunzionamento delle telecamere al trasferimento del compagno di cella), non ha mai permesso di mettere davvero il punto finale sulla morte di Jeffrey Epstein.