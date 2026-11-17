E se Jeffrey Epstein fosse stato ucciso nella sua cella del Metropolitan correctional center di New York? È la domanda - forse addirittura un tormentone - che ha adombrato uno dei casi mediatici per eccellenza dal 13 agosto 2019, data della morte del finanziere pedofilo, a oggi. E che ora, grazie a una nuova analisi di esperti forensi, ha nuovamente acquistato forza. Secondo il dottor Michael Freeman, come già molti prima di lui hanno sostenuto, i segni rinvenuti sul cadavere di Epstein non sarebbero affatto compatibili con un atto volontario, come invece sostenuto dai medici legali di allora. "La configurazione, la distribuzione e la molteplicità delle lesioni non sono spiegabili con un’impiccagione suicida", ha spiegato Freeman durante la conferenza stampa in cui ha presentato i risultati della sua ricerca lunga un anno.