George Floyd, l'ex poliziotto Derek Chauvin condannato per omicidio colposo, di secondo e terzo grado

Il processo per la morte di George Floyd a Minneapolis si è concluso con un verdetto di condanna per l'ex agente di polizia Derek Chauvin : è stato lui a causare il decesso dell'afroamericano, durante il suo arresto, tenendo il ginocchio premuto sul collo per oltre nove minuti. La giuria lo ha quindi ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo , di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado .

L'entità della pena verrà determinata in un secondo momento. Chauvin ha lasciato l'aula in manette e resterà sotto custodia cautelare. La folla che attendeva fuori dal tribunale di Minneapolis il verdetto del processo ha accolto la condanna per tutti e tre i capi di imputazione con entusiasmo, applausi e cori. Scene analoghe in molte altre città americane.

L'avvocato della famiglia Floyd: "Verdetto è svolta storica" "La giustizia guadagnata dolorosamente è arrivata per la famiglia di George Floyd e la comunità qui a Minneapolis, ma il verdetto di oggi va ben oltre questa città e ha implicazioni significative per il Paese e persino per il mondo". Lo ha detto Ben Crump, uno dei legali della famiglia Floyd. "Questo caso è un punto di svolta nella storia americana per la responsabilità delle forze dell'ordine e invia un messaggio chiaro che speriamo venga ascoltato chiaramente in ogni città e in ogni Stato", ha aggiunto Crump.