Usa, processo Floyd: "Morto per asfissia e non per overdose"

George Floyd è morto per asfissia e non per un overdose di fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell'agente Derek Chauvin. Lo ha stabilito lo pneumologo Martin Tobin nella sua testimonianza al processo in corso a Minneapolis. Il medico ha raccontato alla giuria di aver guardato i video degli ultimi minuti di vita di Floyd "centinaia di volte" e concluso che "anche una persona in salute sarebbe morta" dopo aver subito quel trattamento.