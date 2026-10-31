Usa, archiviata la causa di Trump contro il Wall Street Journal sulla lettera inviata a Epstein
Il presidente aveva trascinato in tribunale il quotidiano americano, ma un giudice federale non ha evidenziato elementi validi a portare avanti il caso
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La causa per diffamazione di Donald Trump contro Rupert Mudoch e il Wall Street Journal in merito alla lettera che il presidente avrebbe scritto a Jeffrey Epstein per il suo compleanno è stata archiviata. Lo riportano i media americani.
La sentenza arriva circa sei mesi dopo che un giudice federale aveva respinto per la prima volta la causa da 10 miliardi di dollari intentata contro Murdoch e il suo giornale. Con la seconda archiviazione, Trump non potrà presentare un'altra versione modificata della causa presso il tribunale distrettuale. Potrebbe però chiedere una revisione in appello. Un portavoce del team legale di Trump ha detto che il tycoon "continuerà a portare avanti la sua potente causa contro il Wall Street Journal e tutti gli altri imputati".